Présidentielle américaine : le dernier débat suivi dans un contexte particulier à Minneapolis

L'ultime débat avant l'élection présidentielle du 3 novembre était organisé entre Donald Trump et Joe Biden jeudi 22 octobre dans le Tennessee. À Minneapolis, ville où a été tué George Floyd au cours d'un contrôle de police et symbole de la contestation contre le traitement réservé aux Afro-Américains, le débat a été perçu de manière très particulière. Ce n'est pas la partie sur la gestion de la crise sanitaire qui était la plus attendue, mais bien celle sur les discriminations des Afro-Américains.

Les récents propos de Trump indignent

Ces derniers jours, Donald Trump a assuré qu'il était le président qui en avait fait le plus pour la cause des Afro-Américains depuis Abraham Lincoln. "Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'une personne capable de mentir à ce point-là. Parce que, là, c'est du mensonge. D'un point de vue factuel, c'est faux", s'indigne un habitant.

