Présidentielle américaine : Joe Biden et Kamala Harris célèbrent leur victoire

Samedi 7 novembre, au-dessus de la ville de Wilmington (Delaware), des feux d'artifice et un incroyable ballet de drones lumineux ont dessiné le nom de Joe Biden, le 46e président des États-Unis, et de sa vice-présidente, Kamala Harris, devant une foule en liesse. Plus tôt dans la soirée, à bientôt 78 ans, Biden a rejoint la scène en petite foulée. "Le peuple de cette nation a parlé. Il nous a donné une victoire claire. Nous avons remporté le plus grand nombre de voix jamais exprimé pour un ticket présidentiel dans l'histoire de cette nation", s'est félicité le président élu. Joe Biden n'a pas mentionné Donald Trump, mais a tendu la main aux électeurs républicains.

"Tout est possible pour des gens comme nous"

Toute de blanc vêtue, couleur symbole des militantes féministes pour les droits civiques, Kamala Harris, fille d'un Jamaïcain et d'une Indienne, a donné une leçon d'optimisme. "Peut-être que je suis la première femme dans ce bureau, mais je ne serai pas la dernière", a-t-elle déclaré. "On vient de tellement loin dans l'histoire de ce pays, nous, les femmes afro-américaines. [...] Elle nous montre que tout est possible pour des gens comme nous", a confié une jeune femme dans le public.

