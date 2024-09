Présidentielle américaine : Donald Trump ne se représentera pas en 2028, en cas de défaite en novembre face à Kamala Harris

Dernière campagne. Donald Trump a exclu lors d'une interview diffusée dimanche 22 septembre de se présenter à la présidentielle américaine de 2028, en cas de défaite à l'élection de novembre. "Non, je ne m'y vois pas, je ne m'y vois pas", a déclaré le candidat républicain de 78 ans à l'émission Full Measure. "Je n'imagine pas ça du tout, a renchéri l'ancien président, je pense que ça sera tout."

Le milliardaire a toutefois espéré "un succès" dans les urnes le 5 novembre, face à la candidate démocrate Kamala Harris. Samedi, il a refusé de débattre à nouveau avec sa rivale, estimant qu'il était "trop tard" car "le vote a déjà commencé", lors d'un meeting de campagne en Caroline du Nord, en faisant référence au début du vote par anticipation dans certains Etats du pays.

Depuis le retrait spectaculaire de la course du président Joe Biden qui était à la peine dans les sondages, l'issue de la présidentielle est plus indécise que jamais. Donald Trump et Kamala Harris sont au coude-à-coude dans plusieurs des Etats où tout va probablement se jouer. Fait notable, Donald Trump, qui n'a jamais reconnu sa défaite face à Joe Biden en 2020, a refusé plusieurs fois au cours des derniers mois de s'engager à reconnaître sans conditions le résultat du scrutin de novembre.