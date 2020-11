Présidentielle américaine : Donald Trump ne lâche rien

Affaibli mais pas encore vaincu, Donald Trump persiste à croire en ses chances de réélection à la tête des États-Unis. Entouré d’une équipe d’avocats très appliqués, il s’apprête à contester judiciairement tous les États où son adversaire Joe Biden est sorti vainqueur. Il remet notamment en cause les bulletins de vote par correspondance et souhaite faire un nouveau dépouillement et mettre fin à celui actuel. Un recours repoussé par un juge jeudi 5 novembre, estimant que les républicains manquaient de preuve, selon l’historien Romain Huret, spécialiste des États-Unis.

Toute cette potentielle bataille juridique pourrait chambouler un pays déjà fragilisé par les tensions durant l’élection présidentielle. "On va pouvoir mesurer si les institutions américaines sont aussi solides que l’a dit Joe Biden", s’interroge Stéphane Fouks, communiquant et vice-président d’Havas. Cela pourrait prendre plusieurs jours avant que le résultat final soit demandé.

