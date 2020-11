Présidentielle américaine : Biden sera "un bon président pour les États-Unis et pour la planète", estime François Hollande

Invité de "Dimanche en politique", dimanche 8 novembre, François Hollande a livré son analyse de ce que pourrait changer l'élection de Joe Biden pour la France et l'Union européenne. "Je pense que ce sera un bon président pour les États-Unis et un bon président pour la planète", a-t-il estimé. L'ancien chef de l'État a rappelé que la mandature de Donald Trump "avait beaucoup heurté et beaucoup séparé, pas seulement les Américains mais aussi les Européens".

"Il avait déchiré deux grands accords que Barack Obama et moi-même, avec Joe Biden, nous avions contribué à sceller. Le premier sur le climat à Paris, en décembre 2015. Le second, c'était sur le désarmement nucléaire de l'Iran [...] Joe Biden aura sur ces deux sujets la volonté de faire, non pas ce qui a été fait par Obama, mais de faire différemment dans la même direction", a affirmé François Hollande.

"Il faut que la France ouvre ses bras"

L'ancien dirigeant a toutefois souligné que "pour la France, nous aurons un partenaire qui sera toujours difficile". "Les États-Unis veulent être les leaders de l'Occident, auront sans doute des conflits et contentieux avec la Chine, et sur le plan commercial avec l'Europe. Il faut que la France ouvre ses bras, parce que d'une certaine façon, c'est plus facile de travailler avec Joe Biden qu'avec Donald Trump", a conclu François Hollande.