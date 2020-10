Présidentielle américaine : Barack Obama monte au créneau pour soutenir Joe Biden

Barack Obama s’active pour soutenir Joe Biden avant la présidentielle du 3 novembre. L’ancien locataire de la Maison Blanche tenait mercredi 21 octobre un meeting en Pennsylvanie (États-Unis), un État prioritaire pour les démocrates. Quelques heures plus tôt, il avait posté un message d’appel au vote à destination des jeunes sur les réseaux sociaux : "Votre génération peut être celle qui créera une nouvelle norme aux États-Unis. Une norme plus juste, avec un système qui traitera tout le monde sur un pied d’égalité et donnera à chacun une opportunité."

Obama incisif à l’encontre de Trump

"Dans une époque aussi divisée, votre vote compte plus que jamais", a ajouté l’ancien président américain (2009-2017) avant de conclure : "Joe Biden a besoin de votre vote." Après s’être fait discret au début de la campagne, Barack Obama est de plus en plus présent et n’hésite pas à attaquer frontalement Donald Trump. "Depuis près de quatre ans maintenant, il n’a manifesté aucun intérêt à se mettre au travail", avait-il notamment affirmé en août dernier.

