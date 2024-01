Présidentielle américaine 2024 : "On se prépare à ce duel entre Joe Biden et Donald Trump", analyse un spécialiste des États-Unis

Jérôme Viala-Gaudefroy, maître de conférence à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye et spécialiste des États-Unis, réagit sur le plateau du 12/13 info, mardi 16 janvier, à la victoire écrasante de Donald Trump dans l’Iowa durant la primaire républicaine.

Avec 51% des voix, Donald Trump a écrasé ses adversaires lors des primaires républicaines dans l’Iowa (États-Unis), lundi 15 janvier. "C’est ce qui un petit peu attendu. (…) D’ailleurs, c’est la première fois dans toute l’histoire des primaires qu’il y a un candidat qui dans l’Iowa fait plus de 50%", souligne Jérôme Viala-Gaudefroy, maître de conférence à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye et spécialiste des États-Unis, invité du 12/13 info mardi 16 janvier.

Pas de challengers pour Donald Trump

Pas vraiment d’élan pour les challengers, donc. "Ron DeSantis était premier, à très, très peu. (…) Pour la place du second, Nikki Haley n’a pas vraiment très bien performé, mais elle est encore dans le jeu. La question va être encore pour la suite, qui va être vraiment second, mais ça ne changera rien au résultat final".

Donald Trump, lui, conserve son statut de favori, et devrait affronter Joe Biden. "On a des primaires non compétitives aussi du côté démocrate, on sait que ça va être Joe Biden. Effectivement, on se prépare à ce duel entre Joe Biden et Donald Trump, qui pourtant sont deux candidats impopulaires", ajoute le spécialiste.