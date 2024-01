Présidentielle américaine : ce qu'il faut retenir de la victoire "écrasante" de Donald Trump dans l'Iowa lors de la primaire républicaine

Selon des résultats quasi définitifs, l'ex-président américain a récolté 51% des suffrages dans cet Etat du Midwest, balayant Ron DeSantis et Nikki Haley, ses deux principaux concurrents.

La dynamique se confirme pour Donald Trump. L'ancien président des Etats-Unis a remporté une large victoire, lundi 15 janvier, dans l'Iowa, premier Etat où se tenait une primaire républicaine en vue de la présidentielle. Alors qu'il faisait face à un vote pour la première fois depuis son départ de la Maison Blanche en 2021, le milliardaire a balayé toute la concurrence. Franceinfo résume ce qu'il faut retenir de cette soirée.

Donald Trump domine cette première primaire

Selon des résultats quasi définitifs, l'ancien locataire de la Maison Blanche a récolté 51% des suffrages dans cet Etat du Midwest. Les autres candidats sont relégués loin derrière. Le deuxième, Ron DeSantis, le gouverneur de Floride, affiche un score d'environ 21,2%. Nikki Haley, l'ex-ambassadrice américaine à l'ONU, complète le podium avec 19,1% des voix.

"Il est temps maintenant (...) pour notre pays de s'unir", a déclaré Donald Trump face à ses partisans rassemblés à Des Moines, la capitale de l'Iowa. "Je tiens à féliciter Ron [DeSantis] et Nikki [Haley]", a-t-il ajouté.

Un candidat se retire déjà de la course

Avec environ 7% des suffrages, Vivek Ramaswamy, âgé de 38 ans et le plus jeune des candidats à l'investiture républicaine, est arrivé en quatrième position. Cet entrepreneur qui a fait fortune dans les biotechnologies s'est retiré de la course et a appelé à voter pour Donald Trump. "Les gens ont parlé haut et fort de ce qu'ils voulaient. Ce soir, je suspends ma campagne et je soutiens Donald J. Trump et je ferai tout ce que je peux pour m'assurer qu'il soit le prochain président des Etats-Unis. Je suis extrêmement fier de cette équipe, de ce mouvement et de notre pays", a-t-il écrit sur le réseau social X (ex-Twitter).

This entire campaign is about speaking the TRUTH. We did not achieve our goal tonight & we need an America-First patriot in the White House. The people spoke loud & clear about who they want. Tonight I am suspending my campaign and endorsing Donald J. Trump and will do everything… — Vivek Ramaswamy (@VivekGRamaswamy) January 16, 2024

Seul un comté de l'Etat lui échappe (de peu)

Le territoire de l'Iowa est divisé en 99 comtés. Donald Trump est arrivé en tête dans 98 d'entre eux. Le seul qu'il n'a pas remporté est celui de Johnson : on y trouve Iowa City, ville étudiante. Dans ce comté, c'est Nikki Haley qui est arrivée première, avec une seule voix d'écart (1 271 contre 1 270).

98 sur 99! Regardez cette vague MAGA sur l'Iowa: Donald Trump remporte tous les comtés sauf un (Johnson County, où y a l'université de l'Iowa) que Nikki Haley a arraché... d'une voix (1271 vs 1270).https://t.co/h2tsEFzxgG pic.twitter.com/tcVLdgDmog — Philippe Berry (@ptiberry) January 16, 2024

Donald Trump se retrouve dans une position de force

Les résultats dans ce premier Etat étaient fermement attendus, car ils donnent généralement le ton de l'ensemble des primaires. Le New York Times qualifie cette victoire de Donald Trump d'"écrasante", CNN estime qu'elle est "éclatante". "C'est presque comme si sa défaite de 2020 avait été effacée dans l’esprit de nombreux républicains qui considèrent toujours Trump, en quête de représailles, comme leur président", analyse la chaîne américaine.

Les primaires républicaines ne sont pas jouées pour autant. Reste à savoir si la tendance se confirme dès la semaine suivante avec un vote dans New Hampshire. "Je ne connais pas le moindre analyste qui ne voyait pas venir la victoire de Trump dans l'Iowa", tempère Larry Sabato, professeur à l'université de Virginie. Mais avec les résultats de l'Iowa, le site Politico et la chaîne CNBC voient le magnat de 77 ans "plus puissant que jamais".