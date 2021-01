Pour son dernier jour en tant que président, Donald Trump gracie Steve Bannon

C’est la dernière décision d’un président sur le départ. Donald Trump accorde une grâce préventive à son ancien conseiller Steve Bannon, accusé de détournement de fonds, ainsi qu’à 73 autres personnes. Mardi soir, le président sortant a adressé un dernier message au peuple américain, une déclaration d’apaisement que plus personne n’attendait.

L’investiture de Joe Biden boudée par Donald Trump

"Cette semaine, une nouvelle administration va être investie et nous prions pour qu’elle réussisse à maintenir l’Amérique en sécurité et en prospérité, nous leur adressons nos meilleurs vœux et nous souhaitons qu’ils aient de la chance", a indiqué Donald Trump. Un message qui sonne la fin de quatre années sulfureuses de pouvoir. Le président sortant n’assistera pas à l’investiture de son successeur Joe Biden. Donald Trump devrait recevoir les honneurs militaires avant de s’envoler vers sa nouvelle luxueuse résidence de Palm Beach en Floride.

