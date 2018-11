Paris se prépare aux commémorations de la Première Guerre mondiale

Air Force One a atterri à l’aéroport de Paris-Orly dans la soirée du vendredi 9 novembre. Donald Trump n’a pas perdu de temps pour susciter la polémique. À peine descendu de son avion, le président des États-Unis a lancé un tweet agressif. Il juge "très insultante" l’idée d’une armée européenne, avancée par Emmanuel Macron. Le locataire de la Maison-Blanche n’est pas le seul invité de poids. À ses côtés se côtoieront notamment Angela Merkel, Theresa May, ou Vladimir Poutine. En tout, 72 chefs d’État ou de gouvernement sont attendus le week-end des 10 et 11 novembre à Paris. Chacun a ses exigences.

10 000 forces de l’ordre sur le pied de guerre

Sur les Champs-Élysées, les barrières sont déjà installées. Policiers et gendarmes commencent à se déployer. En tout, 10 000 forces de l’ordre sont sur le pied de guerre dans la capitale française et même sur la Seine. Dans la soirée du samedi 10 novembre, un grand dîner officiel se déroulera au musée d’Orsay. Dimanche matin le rendez-vous aura lieu à l’Arc de triomphe pour la cérémonie du centenaire. Un forum sur la paix sera ensuite organisé à la Villette et dans le même temps, une manifestation anti Donald Trump aura lieu place de la République. Les pompiers sont eux aussi mobilisés.

