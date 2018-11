A peine arrivé à Paris, Trump dénonce dans un tweet les propos "insultants" de Macron au sujet de l'armée européenne

Air Force One était en train d'atterir sur le tarmac d'Orly (Val-de-Marne). Dans un tweet publié dans la soirée du vendredi 9 novembre, le président américain a dénoncé, à son arrivée à Paris à l'occasion du centenaire du 11-Novembre, les propos "très insultants" de son homologue français sur la création d'une armée européenne.

President Macron of France has just suggested that Europe build its own military in order to protect itself from the U.S., China and Russia. Very insulting, but perhaps Europe should first pay its fair share of NATO, which the U.S. subsidizes greatly!