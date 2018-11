Paris : les chefs d'État du monde réunis pour la paix

Une pluie battante et du vent en bourrasques : une allégorie du climat des nations. Dimanche 11 novembre à Paris étaient ensemble pour commémorer la paix des chefs d'État qui ont tant de mal à s'accorder. Au premier rang d'entre eux, Justin Trudeau le Canadien et Donald Trump l'Américain. On les a placés à distance : les deux hommes sont en guerre commerciale. Au cœur de toutes les attentions, Donald Trump, justement. Depuis deux ans, il a dynamité les relations internationales. Alors, quand le président russe, à qui il ne comptait même pas adresser la parole, vient le saluer avec un geste complice, c'est le dialogue qui est renoué.

Une image harmonieuse, mais pour combien de temps ?

Unis dans le souvenir de la Grande Guerre, les chefs d'État auront pour la journée mis de côté leurs différends. Une image harmonieuse, mais pour combien de temps ? C'est pour donner un cadre à la paix que le Forum de Paris, dont c’était la première édition, devrait se renouveler chaque année.

