Élysée : déjeuners entre chefs d'État, la paix au menu

Les chefs d'État et de gouvernement sont à l'Élysée (Paris) dimanche 11 novembre. "Ils sont entrés pour ce déjeuner qui a lieu dans la salle des fêtes, qui est censé durer jusqu'à 13h45", explique la journaliste Anne Bourse. Pendant ce temps, leur conjoints déjeunent au château de Versailles (Yvelines) avec Brigitte Macron. "Pas de grande table à l'Élysée, c'est une dizaine de tables rondes, et là aussi c'est de la diplomatie. Autour du président de la République se trouvent Donald Trump et Angela Merkel. Vladimir Poutine est à côté de la chancelière allemande", raconte Anne Bourse.

Donald Trump, le grand absent du rendez-vous international

Ensuite, à 15 heures, la plupart des chefs d'État se rendront au Forum de Paris sur la paix. Une réunion pour défendre le multilatéralisme à la grande halle de la Villette. Le président américain sera le grand absent de ce rendez-vous international. Il ira normalement, lui, pendant ce temps-là au cimetière américain de Suresnes (Hauts-de-Seine).