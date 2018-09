ONU: Emmanuel Macron défie Donald Trump

Au sommet de l'ONU à New York (États-Unis), les retrouvailles entre Emmanuel Macron et Donald Trump se sont faites sur fond de divergences. Aujourd'hui, mercredi 26 septembre, celles-ci s'accentuent, en particulier sur le sujet de l'Iran. "Donald Trump a appelé à isoler l'Iran et a violemment dénoncé le régime de Téhéran, là où Emmanuel Macron prône toujours le dialogue, la seule façon pour lui de résoudre les conflits", décrypte Anne Bourse en direct sur place. "Le président français s'est entretenu hier avec Hassan Rohani".

De nombreux désaccords entre la France et les États-Unis

D'autres points de désaccords existent cependant entre la France et les États-Unis. "Hier, Donald Trump et Emmanuel Macron ont livré deux visions du monde diamétralement opposées. Si sur la forme le président américain a pu paraître moins violent, sur le fond il n'en est rien. Il s'est fait le chantre du patriotisme. Un discours auquel le président français a répondu, quasiment point par point sans jamais citer Donald Trump, s'insurgeant contre la loi du plus fort", poursuit la journaliste.

Par ailleurs, les chefs d'État vont se retrouver pour un conseil de sécurité sur la non-prolifération des armes nucléaires. "Il y sera encore beaucoup question de l'Iran, mais impossible de faire sans les États-Unis sur la scène internationale. Le président français semble bien isolé dans son combat à l'heure de la montée des nationalismes".



