Nouvelle inculpation de Donald Trump : "Les Américains comprennent de plus en plus qu'il a commis des actes criminels", estime un ancien substitut du procureur de l'Etat de New York

La justice de Géorgie a inculpé lundi l'ex-président américain Donald Trump et 18 autres personnes pour leurs tentatives présumées illicites d'obtenir l'inversion du résultat de l'élection de 2020 dans cet Etat clé.

"Les Américains comprennent de plus en plus que Donald Trump a commis des actes criminels", estime Reed Brody, ancien substitut du procureur de l'Etat de New York, mardi 15 août sur franceinfo, après l'annonce de l'inculpation de l'ancien président dans l'Etat de Géorgie.

Donald Trump est accusé d'avoir demandé à un haut responsable local de "trouver" les quelques 12 000 bulletins de vote à son nom qui lui manquaient pour remporter cet Etat, lors de l'élection présidentielle de 2020. C'est la quatrième inculpation de Donald Trump en moins de six mois.

franceinfo : Pourquoi cette nouvelle inculpation est différente des autres ?

Reed Brody : C'est une inculpation d'un Etat qui échape au contrôle fédéral. Si Donald Trump venait à être élu président, le président n'a pas le pouvoir de gracier quiconque a été condamné pour un crime d'Etat en Géorgie. Même le gouverneur n'a pas cette autorité pour lui accorder la grace, parce que la Géorgie est l'un des seuls Etats où il y a un conseil indépendant qui prend la décision de gracier. Dans l'Etat de Géorgie, le procès est diffusé en direct, il y a des caméras dans les salles d'audience.

Fanny Willis, la procureure du comté de Fulton, où se passera ce procès, veut un procès rapide. Comment interprétez-vous cette décision ?

Tout le monde veut que ce procès arrive avant le calendrier électoral, qu'il n'arrive pas au milieu de la campagne électorale. Et je pense que c'est fort dommage que, en Géorgie et au niveau fédéral, on ait pris autant de temps. Le 6 janvier, c'était quand même il y a trois ans maintenant. Il aurait été beaucoup plus salutaire pour la démocratie que ces inculpations arrivent l'année passée. Maintenant, l'argument de Trump, c'est qu'on accumule ces procès pour interférer avec la campagne présidentielle. Et en cela, il n'a pas tort. Fanny Willis veut que ce soit dans les six mois, mais ce n'est pas elle qui décide, c'est le juge, et, vu la complexité du dossier et le nombre des inculpés, je pense que c'est un objectif assez ambitieux.

Le shérif du comté de Fulton n'exclut pas de prendre le "mugshot" (photo de la personne accusée devant une toise) de Donald Trump. Cette image peut-elle nuire à sa réputation ?

Jusqu'ici, les inculpations en série de Donald Trump n'ont pas nui à sa popularité au sein du parti républicain. Tout au contraire, chaque fois qu'il est inculpé, il utilise son inculpation comme thème de campagne et il occupe tout l'espace républicain. Maintenant, je ne pense pas que ça va l'aider dans l'élection générale. Je pense que les Américains comprennent de plus en plus que Donald Trump a commis des actes criminels. Je pense que le "mugshot" ça peut l'aider. D'ailleurs je pense qu'il va utiliser le "mugshot", mais dans l'électorat en général, je ne pense pas que ça va l'aider du tout.

Aux Etats-Unis, les élections sont marquées par un système bipartisan avec les républicains et les démocrates, mais il y aussi des électeurs indécis, des indépendants. Est-ce que cette frange de la population peut être sensible à cette quatrième inculpation ?

Pour le moment, les sondages, en dépit de tout ce que Donald Trump a fait, le donnent au coude à coude avec Biden, mais avec beaucoup d'indécis. Je peine à penser que les indécis, qui ont dans leur majorité voté pour Biden la dernière fois, vont voter pour Trump avec tout ce qu'il accumule comme procès pénal. Je pense que ce serait vraiment dramatique pour la démocratie américaine si une personne qui a essayé de se maintenir au pouvoir après avoir perdu l'élection est réélue président.