Mort d'Abou Bakr Al-Baghdadi : Trump publie la photo d'un chien militaire qui a joué un rôle déterminant dans le raid

Les soldats américains n'ont pas agi seuls lors du raid qui s'est conclu par la mort d'Abou Bakr al-Baghdadi, le leader de l'Etat islamique : un chien militaire s'est distingué lors de l'opération, selon Donald Trump. Lundi 28 octobre, ce dernier a publié sur Twitter une photo de l'animal.

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw