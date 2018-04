Macron et Trump : rencontre de deux présidents à l'élection inattendue

Avant de s'envoler ce lundi 23 avril pour les États-Unis pour une visite d'État, Emmanuel Macron a répondu à un interview sur la chaîne Fox News. "L'agenda de mes réformes vise à moderniser le pays. Nous avons fait la loi travail. Nous avons réformé l'impôt sur les sociétés. Nous modernisons différents secteurs comme la SNCF. Et nous allons poursuivre cet agenda jusqu'à la fin", a affirmé le chef de l'État en anglais sur la chaîne américaine.

Une relation forte s'est nouée entre les deux hommes

C'est la première visite d'État d'un président étranger depuis l'installation de Donald Trump à la Maison Blanche. Est-ce bon signe alors que des sujets sensibles vont devoir être abordés ? "Un peu plus d'une semaine après les frappes en Syrie, c'est un symbole. Pendant ces deux jours, Donald Trump est Emmanuel Macron vont approfondir leurs relations. Une relation forte s'est nouée entre les deux hommes depuis un an. Hier soir, le président français l'a qualifié au cours de cet interview de 'très spécial'. Ils se présentent tous les deux comme les dissidents du système et leur élection était inattendue. Une entente personnelle faite, selon l'Élysée, d’échanges intenses. Même sur les sujets qui fâchent", rapporte Anne Bourse en direct de Washington (États-Unis).

Le JT

Les autres sujets du JT