Londres : Donald Trump et Elizabeth II réunis dans un dîner au sommet

Le tapis rouge du palais de Buckingham, à Londres (Royaume-Uni), était déroulé, lundi 3 juin au soir, pour un Donald Trump en tenue de soirée, avec smoking à queue de pie. Le président américain a fait son apparition aux côtés de la reine Elizabeth II dans la fastueuse salle de banquet où étaient réunis une centaine de convives de la famille royale, de la classe politique britannique et de l'entourage du président américain. Melania Trump était assise aux côtés du prince Charles, l'héritier de la couronne. Kate Middleton côtoyait le secrétaire au Trésor américain, et le prince William la Première ministre britannique, Theresa May.

Alliés durant la Seconde Guerre mondiale

Au menu de ce dîner royal, flétan et selle d'agneau de Windsor, le tout précédé d'un toast entre la reine et le président pour célébrer l'amitié de leurs pays et évoquer le 75e anniversaire du Débarquement. Certaines personnalités politiques avaient décidé de boycotter ce banquet royal, parmi lesquels le leader de l'opposition, le travailliste Jeremy Corbyn, qui n'a pas accepté les critiques de Donald Trump. Une manifestation a d'ailleurs lieu à Londres mardi 4 juin pour protester contre la venue du président américain.

