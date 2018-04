"Les missiles arrivent" : Donald Trump menace la Syrie de nouvelles frappes

"Tiens-toi prête, Russie, les missiles arrivent." Les mots sont signés du président des Etats-Unis. Dans un tweet, Donald Trump avertit Moscou de frappes imminentes contre la Syrie après l'attaque chimique présumée dans la ville insurgée de Douma. Les Russes ne doivent pas "être les partenaires d'un animal qui tue son peuple avec des gaz", a continué Trump dans un tweet, en faisant allusion au président syrien, Bachar Al-Assad, et à l'attaque chimique présumée de samedi soir.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!

"Nos relations avec la Russie est pire aujourd'hui qu'elle ne l'a jamais été, et cela inclut la guerre froide, a encore rebondi le président américain, dans un nouveau message. Il n'y a pas de raison à cela. La Russie a besoin qu'on l'aide sur son économie, ce qui devrait être très facile à faire, et nous avons besoin que toutes les nations travaillent ensemble. Arrêtons la course aux armements ?"

Our relationship with Russia is worse now than it has ever been, and that includes the Cold War. There is no reason for this. Russia needs us to help with their economy, something that would be very easy to do, and we need all nations to work together. Stop the arms race?