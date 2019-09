Les États-Unis menacés par les talibans après la rupture des pourparlers de paix

La rencontre entre Donald Trump et des responsables des talibans à Camp David (Maryland) a été annulée à l'initiative du président américain. Les talibans promettent dans un communiqué que "l'Amérique souffrira plus que tout autre, que sa crédibilité sera entamée, que ses pertes financières et humaines vont augmenter". Les talibans exigent la fin de ce qu'ils appellent "l'occupation", et pour y parvenir, ils annoncent qu'ils vont poursuivre "le jihad".

Présidentielle le 28 septembre en Afghanistan

Dans les prochains jours, une recrudescence des violences est à craindre, particulièrement à Kaboul. Le pays est en pleine campagne électorale. L’élection présidentielle est prévue le 28 septembre. Les talibans ont prévu de faire échec à ce scrutin, qu'il qualifie "d'imposture". Les pourparlers de paix étaient pourtant bien enclenchés avec les talibans pour mettre fin aux attentats et que les Américains retirent leurs troupes présentes en Afghanistan depuis 18 ans.

