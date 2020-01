La tête de Donald Trump a-t-elle été mise à prix 80 millions de dollars par le régime iranien ? Vous nous avez posé la question dans le live de franceinfo, mardi 7 janvier, alors que les autorités iraniennes ont juré de venger la mort du général Qassem Soleimani, l'homme fort de l'Iran en Irak, tué lors d'une frappe américaine à Bagdad, vendredi 3 janvier.

Cette affirmation a commencé à circuler sur Twitter dans l'après-midi du dimanche 5 janvier. Un internaute, vivant à Londres et se revendiquant du Conseil national de la résistance iranienne, une organisation qui fédère l'opposition iranienne à l'étranger, a ainsi affirmé dans un tweet : "Oh mon Dieu ! Le régime iranien vient juste d'annoncer une prime de 80 millions de dollars pour quiconque apportera la tête de Donald Trump, pour avoir tué Soleimani."

Son affirmation s'accompagne d'un extrait vidéo d'une retransmission de la procession funéraire organisée dimanche en Iran en hommage au général Soleimani. Selon la traduction donnée par cet internaute, on entend des chants scandant "Mort à l'Amérique !" Puis une voix déclare, toujours selon sa traduction : "Au nom de tout le peuple d'Iran – 80 millions d'Iraniens –, si chacun met un dollar de côté, cela fera 80 millions de dollars. Et nous donnerons ces 80 millions de dollars, en notre nom, comme cadeau à quiconque apporte la tête de la personne qui a ordonné le meurtre de la grande figure de notre révolution. Quiconque nous apporte la tête de ce lunatique aux cheveux jaunes, nous lui donnerons 80 millions de dollars au nom de la grande nation iranienne."

OMG! Iran's regime just announced an $80 million bounty for anyone who brings the head of @realDonaldTrump for killing Soleimani.

PS: Iran's ppl however are overjoyed at Soleimani's death. As the #IranProtests have shown, they long for an end to the mullahs' tyranny #FreeIran2020 pic.twitter.com/uB3zOG5EKA