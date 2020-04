L'Iran lance un satellite militaire, sur fond de vives tensions avec les Etats-Unis

Des tensions persistantes entre l'Iran et les Etats-Unis, malgré la pandémie de nouveau coronavirus. L'Iran a dit, mercredi 22 avril, avoir lancé "avec succès" un premier satellite militaire, deux mois après l'échec de la mise en orbite d'un engin scientifique. Le satellite Nour ("Lumière" en persan) a "orbité autour de la Terre à 425 km, après avoir été lancé depuis le désert de Markazi, en Iran", a précisé Téhéran. La télévision d'Etat a diffusé des images de ce qu'elle a présenté comme étant le satellite monté sur une fusée au moment du lancement.

Après un nouvel incident maritime le 15 avril entre des navires américains et des vedettes des Gardiens de la Révolution, le président américain, Donald Trump a de son côté affirmé avoir donné l'ordre de "détruire" toute embarcation iranienne "harcelant" les navires américains dans le Golfe. Et cette déclaration fait craindre une nouvelle escalade entre les deux ennemis, au moment où les Gardiens se targuent du lancement réussi du satellite. Il s'agit d'un "nouveau développement dans le domaine spatial pour l'Iran islamique", ont salué les Gardiens sur leur site Sepahnews.

"Les ayatollahs pas ralentis par le coronavirus"

Ce lancement, dont le bon déroulé n'a pu être vérifié de manière indépendante, n'est qu'une "façade pour le développement par l'Iran de technologies balistiques avancées", a également dénoncé, dans un communiqué, Israël, disant y voir une violation de la résolution 2231 du Conseil de sécurité de l'ONU. Cette résolution enjoint Téhéran à "ne mener aucune activité liée aux missiles balistiques conçus pour pouvoir emporter des charges nucléaires, y compris les tirs recourant à la technologie des missiles balistiques".

Ex-conseiller national de Donald Trump et partisan de la ligne dure, John Bolton a affirmé sur Twitter y voir "la preuve" d'une pression encore insuffisante exercée sur l'Iran. "Les ayatollahs ne sont pas ralentis par le coronavirus", a-t-il encore commenté.

