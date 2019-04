Kim Jong Un se dit favorable à un troisième sommet avec Trump

Kim Jong-un et Donald Trump se sont rencontrés à deux reprises, le 12 juin dernier à Singapour puis les 27 et 28 février à Hanoï. Ils ne sont pas parvenus à conclure un accord sur l'abandon des programmes balistique et nucléaire nord-coréens.

Kim Jong Un lors d'un comité du parti du travail de Corée, à Pyongyang, le 11 avril 2019. (KCNA VIA KNS)