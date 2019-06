Kim Jong-un - Donald Trump : quels intérêts derrière la rencontre historique ?

Derrière la poignée de main historique, des intérêts divers, pour Donald Trump comme pour Kim Jong-un. Alors que les images de cette rencontre historique en Corée du Nord font le tour du monde, Arnauld Miguet, en direct de Pékin, précise les volontés des deux dirigeants. "C'est une histoire de première et Donald Trump adore les premières. Alors que la campagne présidentielle américaine est lancée, il veut apparaître probablement comme un faiseur de paix, comme un président diplomate", précise le journaliste. Quant à Kim Jong-un, le jeune dictateur nord-coréen a déjà posé à côté de Poutine ou Xi Jinping. "C'est bon pour son image, à domicile et à l'étranger, surtout lorsque c'est sur son terrain au-delà du 38e parallèle", précise Arnauld Miguet.

Pas de progrès sur la dénucléarisation de la Corée du Nord

"Au-delà de la photo, pas de progrès, en tout cas, sur la dénucléarisation. Or, c'est là l'essentiel, l'arsenal nucléaire et de missiles balistiques de Pyongyang reste intact. De l'aveu même des Américains, il se serait même renforcé en un an. Or, il y a un an c'était une autre première : le sommet historique de Singapour entre Kim Jong-un et Donald Trump", conclut le journaliste.

