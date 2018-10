Kavanaugh : une victoire pour Trump

La main sur la Bible et accompagné de sa famille, Brett Kavanaugh a prêté serment, samedi 6 octobre, adoubé par le Sénat comme juge de la Cour suprême. Une victoire pour le président Donald Trump, en meeting dans le Kansas (États-Unis), il a déclaré : "je me tiens devant vous après une formidable victoire pour notre nation, notre peuple et pour notre bien-aimée Constitution". Il jubile, pour les républicains c'est une bonne nouvelle, à trois semaines des élections de mi-mandat qui s'annonçaient difficiles pour le camp conservateur.

"Je n'arrive pas à croire que le Sénat nous laisse tomber"

Depuis trois semaines, le candidat était dans la tourmente, accusé d'agressions sexuelles commises dans sa jeunesse, par trois femmes différentes. Des accusations qu'il a toujours niées. Pour les démocrates féministes ou défenseurs des droits des homosexuels, c'est la déception et la colère. À Washington (États-Unis) des centaines de manifestants, dont de nombreuses femmes, ont envahi les marches de la Cour suprême, pour exprimer leur colère. "J'avais beaucoup d'espoirs, je n'arrive pas à croire que le Sénat nous laisse tomber de cette façon", explique l'une des manifestantes. Pour une autre : "ils s'en fichent, ils ont d'autres motivations que la vérité". Avec une Cour Suprême dominée par des juges conservateurs, le droit à l'avortement lui-même est menacé.

