Juge Kavanaugh : la victoire de Donald Trump

Avec femme et enfants, la main sur la bible, c'est une photo pour l'histoire : Brett Kavanaugh a prêté serment ce samedi 6 octobre 2018, adoubé à la Cour suprême. C'était le candidat soutenu par le président Donald Trump, celui-ci, savoure :"Je me présente devant vous aujourd'hui, au sommet de cette formidable victoire pour notre nation, notre peuple, et notre bien-aimée constitution." La nouvelle arrive à pic, à un mois des élections de mi-mandat.

Un goût amer pour les démocrates

Les manifestants se seront mobilisés en vain. Trois femmes avaient accusé l'homme d'agression sexuelle, 21 millions d'Américains ont suivi l'audition de l'une d'elles, Christine Blasey Ford "J'ai vraiment pensé qu'il allait me violer, j'ai essayé de crier à l'aide et quand je l'ai fait, Brett a mis la main sur ma bouche pour m'en empêcher". Le juge a toujours nié et la saga avait divisé les Américains. Sa nomination est un revers pour les défenseurs des droits civiques :"Je ne peux pas croire que l'on nous tourne le dos à ce point, nous sommes dévastés." déclare une manifestante. Avec l'arrivée de ce juge, la Cour suprême, temple du droit américain est désormais à majorité conservatrice. Ce sont les questions les plus fondamentales de la société qui y sont tranchées, comme le droit à l'avortement.

