"Les Français commençaient à apprendre l'allemand" en 14-18 et 39-45 : Trump torpille l'idée d'une armée européenne

Une nouvelle critique acerbe. Le président américain Donald Trump a dénoncé, pour la deuxième fois, mardi 13 novembre, sur Twitter, la proposition d'Emmanuel Macron de créer une armée européenne, deux jours après son retour de Paris. "Emmanuel Macron a suggéré la création de leur propre armée pour protéger l'Europe contre les Etats-Unis, la Chine et la Russie. Mais c'était [contre] l'Allemagne dans la Première et la Seconde Guerre mondiale - comment cela a-t-il fonctionné pour la France ? Ils commençaient à apprendre l'allemand à Paris avant que les Etats-Unis arrivent. Payez pour l'Otan ou rien !" a-t-il écrit sur Twitter.

Emmanuel Macron suggests building its own army to protect Europe against the U.S., China and Russia. But it was Germany in World Wars One & Two - How did that work out for France? They were starting to learn German in Paris before the U.S. came along. Pay for NATO or not!