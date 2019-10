Histoire secrète : comment Donald Trump a lâché les Kurdes

Bien que menaçant dans sa lettre envoyée à son homologue turc, Donald Trump n'a pas non plus hésité à abandonner les Kurdes quelques jours plus tôt. Jeudi 17 octobre, son vice-président, Mike Pence, a obtenu le cessez-le-feu des forces turques en Syrie en échange de la levée des sanctions américaines.