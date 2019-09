Guerre commerciale Chine-Etats-Unis : "Donald Trump n'a pas intérêt que ça s'arrête"

"Le libre-échange échevelé est un triple dumping : fiscal, social, environnemental. Cette page se termine et Donald Trump, le démagogue américain a compris qu'il y avait besoin de protection et remet en cause ce libre-échange échevelé. Et de mon point de vue, l'UE est complètement à la traîne", estime Christophe Ramaux, membre des Économistes atterrés.

"Trump a raison sur les griefs portés à la Chine. L'UE les partage. Il a tort sur la méthode. L'UE cherche à travailler avec les règles de l'OMC, arbitre impartial. Le président américain ne veut pas d'arbitre, il est en campagne électorale et n'a pas intérêt que ça s'arrête", affirme Étienne Lefebvre, rédacteur en chef aux Échos.

"Le problème c'est l'Allemagne"

"Le problème c'est l'Allemagne. Alors que la Chine avait 10% d'excédent commercial dans les années 2000, l'Allemagne a maintenant 8% d'excédent commercial. Elle ne dépense pas assez et ça se fait au détriment des autres pays européens. L’euro est sous-évalué pour l'Allemagne, elle en profite, mais ça plombe l'économie européenne et interdit toute politique industrielle de relance", pointe Christophe Ramaux.



"Cette guerre commerciale est complètement perdant-perdant. La croissance chinoise ralentit avec des entreprises américaines qui délocalisent dans d'autres pays asiatiques comme le Vietnam ou le Bangladesh. La croissance américaine ralentit aussi à cause des taxes que les Américains paient", poursuit Étienne Lefebvre.

