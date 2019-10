Groenland : la ruée vers le Nord

Le Groenland, territoire sous tutelle danoise, est devenu une destination à la mode. Les touristes débarquent en masse depuis les imposants paquebots de croisières. Donald Trump se serait bien vu acheter ce territoire. Mais pourquoi une telle convoitise ? Pour le comprendre, il faut faire de longues heures de bateaux le long de la côte et des milliers d’îlots rocheux.

Le sol regorge de ressources naturelles

Au milieu de la montagne et des lacs, on découvre le trésor qu'un géologue continue d'étudier jour après jour. "Vous pouvez voir quelques uns des rubis que l'on trouve sur cette mine. Ils sont très vieux. Ce sont sûrement les plus vieux du monde", explique Jasha Whille. On trouve des rubis, mais aussi du pétrole, du gaz et du fer au Groenland. L'accélération de la fonte des glaces liée au réchauffement climatique permet l'accès à des ressources inexploitées jusqu'alors. De quoi attiser l'appétit des grandes puissances mondiales et des entreprises.

