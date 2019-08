Fusillades aux Etats-Unis : sur Twitter, les joueurs de jeux vidéo se rebellent contre les propos de Donald Trump

À la suite des tueries survenues à El Paso et Dayton, le président américain a blâmé la "culture de la violence" nourrie par internet et les jeux vidéos.

Les jeux vidéos peuvent-ils être tenus responsables des récentes fusillades aux Etats-Unis ? Non, d'après les "gamers" américains qui manifestent massivement leur exaspération sur Twitter depuis le 6 août via les hashtags "#VideoGamesAreNotToBlame" et "#VideoGamesAreToBlame" ("ce n'est pas aux jeux vidéos qu'il faut s'en prendre").

Leur colère est apparue au lendemain du discours de Donald Trump lundi, après les tueries d'El Paso et Dayton qui ont coûté la vie à 31 personnes. Contrairement à un message écrit plus tôt sur Twitter, il n'a fait aucune allusion à un durcissement législatif des conditions de vente des armes à feu, reportant plutôt la cause de ces tueries sur l'état mental des tireurs et la "culture de la violence" nourrie par internet et les jeux vidéos.

"Les faits sont les faits"

Des milliers d'internautes exaspérés par ce discours, que beaucoup considèrent comme hypocrite, disent depuis leur colère sur Twitter. Beaucoup tournent en dérision l'argument de Donald Trump.

L'un d'eux poste un mème demandant : "Combien de fois allez-vous devoir recevoir une leçon ?", sous-entendu : avant de comprendre que les jeux vidéos ne sont pas le problème.

Un autre poste une maison construite sur le jeu Minecraft en commentant : "J'imagine que je vais commettre le meurtre d'un bébé panda".

I made this in Minecraft. Guess I’m gonna go murder a baby panda ‍♂️ #videogamesaretoblame #VideogamesAreNotToBlame pic.twitter.com/95NbGaSFYM — MemeStudyEr (@MemeStudyEr) August 7, 2019

Le président de Nintendo aux Etats-Unis à quant à lui posté une étude montrant que le pays est le seul à connaître autant de morts par armes parmi les 10 pays générant le plus de revenus grâce aux jeux vidéos dans le monde.

Les jeux vidéos, ciblés depuis la tuerie de Columbine, il y a 20 ans

Comme le rappelle le site américain Vox, le fait de pointer la responsabilités des jeux vidéos après des tueries de masse est loin d'être une première. Cette stratégie date de la tuerie de Columbine en 1999, il y a donc 20 ans. En 2018, après la tuerie du lycée de Parkland, Donald Trump avait invité le Congrès à "discuter de l’exposition aux jeux vidéo violents et à leur corrélation avec l’agressivité et la désensibilisation chez les enfants".

Cette-fois ci, le locataire de la Maison blanche reçoit également le soutien de plusieurs élus républicains comme Dan Patrick, vice-gouverneur du Texas, qui a déclaré à Fox News : "Je vois une industrie du jeu vidéo qui apprend aux jeunes à tuer".