Après les deux fusillades, Donald Trump jure que "la haine" n'a pas sa place aux Etats-Unis

"Il n'y a pas de place pour la haine dans notre pays". Donald Trump a réagi, dimanche 4 août, après les deux fusillades meurtrières qui ont fait 29 morts aux Etats-Unis. "Il faut que ça s'arrête. Ca dure depuis des années", a poursuivi le président américain dans sa première apparition télévisée.

Today’s shooting in El Paso, Texas, was not only tragic, it was an act of cowardice. I know that I stand with everyone in this Country to condemn today’s hateful act. There are no reasons or excuses that will ever justify killing innocent people....