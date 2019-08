Fusillades aux États-Unis : "Il y a un problème de haine qui est aggravé par la possibilité de porter et d’utiliser les armes"

Le représentant des Démocrates vivant en France a réagi sur franceinfo aux deux fusillades du week-end aux États-Unis qui ont couté la vie à 29 personnes.

"Il y a un problème de haine aux États-Unis qui est aggravé par la possibilité de porter et d’utiliser les armes" a expliqué lundi 5 août sur franceinfo Joseph Smallhoover. Le président des Democrats Abroad France, organe officiel des Démocrates américains vivant en France, a réagi au lendemain de deux fusillades qui ont endeuillé les États-Unis. 29 personnes ont été tuées au Texas et dans l'Ohio ce dimanche. "L’ambiance de haine totale permet à quelqu’un d’attaquer la société parce qu’il ne trouve pas de femme, ou à quelqu'un qui n’aime pas les immigrés d'aller à El Paso pour tuer les gens d’origine mexicaine", a-t-il regretté.

franceinfo : Le débat sur les armes à feu revient systématiquement après chaque fusillade, mais finalement rien ne semble changer ?

Joseph Smallhoover : On espère bien que ça va changer. La Chambre des représentants a déjà adopté une proposition de loi qui interdirait à nouveau l’utilisation d’armes AK-47 et autres armes qui ne sont pas destinées à la chasse. Cette loi existait jusqu’en 2014 quand les Républicains l’ont abolie. Cette proposition de loi prévoit également l’interdiction pour toute personne ayant des problèmes mentaux d’acquérir des armes ou de les porter. Vu la Constitution, nous ne pouvons pas aujourd’hui interdire totalement le port des armes, mais on peut le restreindre et ça c’est la position du parti [démocrate] depuis toujours.

Barack Obama était président démocrate de 2009 à 2017, il n’avait pas réussi à changer les choses. Qu’est-ce qui vous fait dire que cette fois c’est possible de faire évoluer la loi ?

Je n’étais pas dit que c’était possible, j’ai dit que c’est la position du parti. Malheureusement, Barack Obama avait une majorité républicaine pendant presque toute sa présidence aux deux chambres du Congrès. Tant que les Républicains refusent de faire quoi que ce soit pour restreindre les armes, nous n’aurons pas de solution. Il y a deux problèmes : le port d’armes et la possibilité d’en acheter des centaines ; et le problème de santé mentale. Il y a beaucoup de gens qui sont malades et qui ne devraient pas avoir [d'arme]. Aujourd’hui, l’ambiance de haine totale permet à quelqu’un d’attaquer la société parce qu’il ne trouve pas de femme, ou quelqu'un qui n’aime pas les immigrés d'aller à El Paso pour tuer les gens d’origine mexicaine. Il y a un problème de haine aux Etats-Unis qui est aggravé par la possibilité de porter et d’utiliser les armes.

Le problème principal, n'est-ce pas la toute-puissance de la National Rifle Association, le lobby des armes ?

Ils ne sont pas aussi puissants que ça. Même sans NRA, il y aurait beaucoup d’armes. Le problème, c’est le simple fait qu’il y a aux États-Unis cinq armes à feu pour chaque citoyen. C’est absolument énorme. Le deuxième problème, c’est cette ambiance de haine qui aggrave une situation déjà sérieuse. Malheureusement, dans un pays où l’expression politique est libre, on ne peut pas interdire à la NRA de financer les partis politiques et les campagnes électorales. Mais peut-être que ce serait une bonne idée de porter plainte contre eux pour complicité de meurtre. Ils auraient beaucoup plus de mal à trouver des soutiens pour leurs publicités.