États-Unis : une politique étrangère remise en question par l’élection présidentielle

Une élection nationale qui pourrait engendrer de nombreux changements au niveau international. Les États-Unis vont peut-être connaître un nouveau président en la personne de Joe Biden. Une arrivée au pouvoir qui pourrait changer beaucoup de choses au niveau diplomatique. "Il y a un certain nombre de secteurs où on devrait retrouver un dialogue plus ouvert, plus franc, moins imprévisible, moins provocateur que celui qu’on a eu, c’est les relations transatlantiques", souligne le diplomate Bernard Miyet, ancien secrétaire générale adjoint des Nations Unies.

Un retour sur l'accord de Paris ?

L’arrivée au pouvoir de Joe Biden pourrait permettre de "renouer à des liens de confiance plus sûrs au sein de l’organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN)." Selon Bernard Miyet, en fonction des résultats de l’élection américaine, les États-Unis pourraient ensuite faire leur retour dans l'accord de Paris sur le changement climatique.

