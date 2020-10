Etats-Unis : ultime débat entre Donald Trump et Joe Biden

A Scranton (Pennsylvanie), la ville de naissance du candidat démocrate Joe Biden, une partie des habitants a déjà voté pour la présidentielle du 3 novembre et l'épidémie de Covid-19, qui a fait plus de 220 000 morts aux Etats-Unis, est dans tous les esprits. Plus de 33 000 personnes sont mortes dans l'Etat voisin. Tout le monde se protège même si ce n'est pas obligatoire. Les démocrates portent des masques alors que les républicains sont plus réticents. Le vote par correspondance a également débuté, et dans la ville de naissance de Joe Biden, il n'y a pas que des démocrates.

La Pennsylvanie, un Etat-clé

La Pennsylvanie est un Etat-clé, un "swing state", où le président républicain Donald Trump et Joe Biden sont au coude à coude dans les intentions de vote. Des démocrates ont expliqué pourquoi ils avaient voté par correspondance : "C'est une douleur pour nous d'avoir un tel président depuis quatre ans, un homme qui ne fait rien et ne connaît rien à la façon dont fonctionne la Constitution", déplore un Américain. "Je vote principalement pour ce qui me semble juste, je pense que tout le monde devrait être traité de manière égale", met en avant une électrice démocrate.

Le JT

Les autres sujets du JT