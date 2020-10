Biden face à Trump : un dernier débat sans vainqueur

Aux Etats-Unis, le président sortant et son challenger démocrate se sont affrontés une dernière fois jeudi 22 octobre, avant le scrutin du 3 novembre. Un débat de plus haute tenue que le précédent, et sans vainqueur évident. L'analyse de Thomas Snégaroff, historien et spécialiste des Etats-Unis à franceinfo.