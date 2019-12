États-Unis : malgré l'impeachment, Donald Trump est intouchable

À un peu moins d'un an de l’élection présidentielle américaine, Donald Trump souhaite un acquittement rapide dans le cadre de la procédure d'impeachment lancée contre lui. "Il y aura très certainement cet acquittement puisque les Républicains sont majoritaires au Sénat et tous alignés derrière leur président. Même s'il y avait eu quelques défections, l'acquittement ne fait aucun doute", a ainsi expliqué Jean-Éric Branaa, spécialiste de la politique et de la société des États-Unis, sur le plateau du 23 Heures.

"C'est du jamais vu"

Donald Trump donne cette impression d'être inébranlable, qu'il restera debout quoiqu'il arrive. "il avait lui-même déclaré lors de sa campagne qu'il pourrait tirer sur quelqu'un sur la cinquième avenue, et ne perdrait pas d'électeurs pour autant. cette sortie avait fait rire beaucoup de monde, mais en réalité, c'est ce qui s'est passé. il y a eu de grands événements et pourtant, à chaque fois, sa cote est restée stable. on n'a jamais eu un événement comme ça avec aucun président", a rajouté le spécialiste.