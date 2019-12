L'impeachment divise les Américains

La procédure de destitution lancée contre Donald Trump divise profondément l'Amérique. A moins d'un an de l'élection presidentielle.

Dans ce café pro-démocrates de San Francisco.

Les clients savent qu'ils assistent à un moment historique.

Donald Trump devient le troisième président des Etats-Unis a être mis en accusation au Congrès.



Mary Anto, jeune démocrate attendait ce moment :

"Je suis très contente que les démocrates se soient prononcés en faveur de la destitution de Donald Trump et de ne pas le laisser s'en sortir avec tout ce qu'il a fait. Je pense qu'il y a un risque que les gens s'habituent et que les normes changent, la morale dérive et admet des choses qui sont vraiment inacceptables."



Au même moment Donad Trump laisse éclater sa colère lors d'un meeting de campagne à Battle Creek dans le Michigan.

Devant des partisans à l'enthousiasme intact et même galvanisés par le président contre cette procédure.

"Je pense que c'est la chose la plus ridicule que je n'ai jamais entendu de toute ma vie!" affirme Eric Schindlbeck, supporter du milliardaire.

Dans un pays qui était déjà très polarisé depuis l'élection de Donald Trump en 2016,

et a moins d'un an de la prochaine présidentielle, les Etats-unis semblent plus divisés que jamais. D'après les derniers sondages, les Américains sont partagés de manière équivalente entre les opposants et les partisans à la destitution de Donald Trump.