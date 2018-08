États-Unis : le sénateur John McCain est décédé

Le sénateur américain John McCain s'est éteint dans la nuit de samedi 25 à dimanche 26 août, à l'âge de 81 ans. Atteint d'une tumeur cancéreuse au cerveau, il était revenu au Congrés en 2017 pour un vote théâtral. Avec un pouce vers le bas et un pas décisif, c'est lui qui a empêché la suppression de l'Obamacare, voulue par son propre camp, les républicains, et Donald Trump. John McCain détestait le président américain et avait prévenu qu'il ne voulait pas le voir à ses obsèques. Aujourd'hui, Trump a salué sa mémoire du bout des lèvres.

Un militaire légendaire

À l'inverse de Barack Obama, adversaire de la présidentielle 2008 dont il avait pris la défense pendant la campagne. L'ancien président américain a d'ailleurs salué aujourd'hui son exemplarité. "Tout le monde peut s'inspirer de son courage pour placer le bien commun au-dessus de ses propres intérêts. John, à son apogée, était cet homme-là", a-t-il tweeté. La légende McCain est aussi militaire. Capturé au Vietnam, prisonnier durant plus de cinq ans, torturé, il refusera d'être libéré sans ses camarades. Il combattra la torture toute sa vie. Un hommage de la nation pour John McCain est prévu au Capitole puis il sera enterré dans le Maryland, là où sa carrière militaire a commencé.

