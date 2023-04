États-Unis : le procès de Donald Trump pourrait s’ouvrir début 2024

S. Perez, C. Apiou

Donald Trump est soupçonné d’avoir voulu étouffer trois affaires avec l’argent de ses comptes de campagne. De retour en Floride, il a plaidé non-coupable et en a profité pour relancer sa campagne.

La riposte a été immédiate. Retour triomphal en Floride et arrivée en musique auprès de ses partisans les plus inconditionnels. Donald Trump qualifie son inculpation d’insulte à la nation. Un discours aux airs de campagne électorale. "Je n’aurai jamais imaginé cela possible aux États-Unis, jamais. Le seul crime que j’ai commis est de défendre courageusement la nation face à ceux qui essaient de la détruire", a-t-il déclaré.



Une conduite délictuelle grave

Il est accusé d’avoir voulu acheter le silence d’une actrice porno avec les fonds de sa société pendant sa campagne pour la présidentielle de 2016. Il aurait aussi tenté d’étouffer deux affaires embarrassantes. Pour le procureur, une conduite délictuelle grave. Le procès de l’ancien président pourrait s’ouvrir en début d’année prochaine, une première. Mais de l’avis de certains experts le dossier d’accusation monté par la justice new-yorkaise présenterait quelques faiblesses. Cette inculpation qui fascine les États-Unis a relancé la campagne de Trump pour l’élection de 2024.