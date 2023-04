Etats-Unis : inculpé, Donald Trump dénonce une "insulte à la nation" devant ses partisans

L'ancien président républicain a plaidé non coupable de falsifications de documents comptables lors d'une audience pénale qui a réveillé les passions dans le pays.

De retour dans sa résidence en Floride, Donald Trump a qualifié mardi 4 avril d'"insulte à la nation" son inculpation officielle devant un tribunal de New York. "Le seul crime que j'ai commis, c'est de défendre courageusement notre nation contre ceux qui cherchent à la détruire", a assuré l'ancien président américain devant ses partisans, qui arboraient des cravates "pas de crime" et des chapeaux "Trump 2024". "Je n'aurais jamais imaginé cela possible en Amérique", a-t-il lancé depuis la grande salle de réception de sa luxueuse résidence de Mar-a-Lago, la même pièce dans laquelle il avait annoncé sa troisième candidature à la Maison Blanche, le 15 novembre dernier.

Dans une salle d'audience bondée, le visage fermé, le républicain est apparu la mine grave, visiblement tendu. Quelques heures plus tôt à Manhattan, l'ancien président républicain de 76 ans a plaidé non coupable de falsifications de documents comptables lors d'une audience pénale qui a réveillé les passions dans le pays. Reparti libre sans contrôle judiciaire, Donald Trump va tout tenter pour éviter l'épreuve d'un procès en janvier 2024, seulement quelques mois avant l'élection présidentielle à laquelle il est candidat.