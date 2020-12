Etats-Unis : la directrice de la communication de la Maison Blanche jette l'éponge et démissionne

Nouvelle défection dans le camp Trump. Alyssa Farah, directrice de la communication de la Maison Blanche, a annoncé jeudi 3 décembre sa démission, dans ce qui s'apparente à une reconnaissance tacite de la défaite du président sortant.

"Après trois années et demie incroyables, je vais quitter la Maison Blanche pour me consacrer à d'autres projets", a écrit sur Twitter celle qui fut porte-parole du vice-président Mike Pence, puis du Pentagone avant d'accéder à son poste actuel.

"Je suis très fière des choses incroyables accomplies pour rendre notre pays plus fort et plus sûr", ajoute-t-elle, sans jamais citer Donald Trump, dont le mandat s'achèvera le 20 janvier.

