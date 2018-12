États-Unis : l'administration est au ralenti

À quelques pas de la Maison-Blanche (États-Unis), le sapin de Noël national est inaccessible, les touristes ne peuvent aller l'admirer de près. Tout autour, les poubelles débordent, une scène inhabituelle en plein cœur de Washington. Il n'y a plus de ramassage d'ordures et des dizaines de lieux publics sont fermés. Depuis vendredi 21 décembre, de nombreuses administrations américaines sont à l'arrêt, faute d'un accord politique sur le financement du mur voulu par Donald Trump à la frontière mexicaine. Les Américains qui tentent de joindre la Maison-Blanche par téléphone peuvent entendre : "Toutes nos excuses, à cause d'un manque de financement, nous ne pouvons prendre votre appel."

400 000 fonctionnaires impactés

De l'autre côté du pays, à San Francisco, la situation est la même. Certains musées affichent fermés en pleine période de Noël. Lors d'une traditionnelle séance de questions-réponses avec les enfants américains, Donald Trump, interrogé à ce sujet, insiste : il ne cèdera pas sur la question du mur. En attendant un accord sur le budget, 400 000 fonctionnaires américains se retrouvent aujourd'hui en congé sans solde. Les salariés des secteurs stratégiques, comme les douanes, sont, eux, contraints d'aller travailler.





