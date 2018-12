VIDEO. "Tu crois encore au père Noël ?" : la drôle de remarque de Donald Trump à un enfant de 7 ans

Comme à chaque réveillon de Noël, le président américain et sa femme ont répondu à quelques appels d'enfants souhaitant suivre la tournée du père Noël. L'un de ces échanges a surpris plus d'un internaute.

Sa remarque n'est pas passée inaperçue. La réponse du président américain, Donald Trump, à un enfant de 7 ans qui l'appelait au sujet du père Noël, lundi 24 décembre, a provoqué les rires et l'indignation de bon nombre d'internautes, relève le HuffPost.

Comme à chaque réveillon de Noël depuis les années 1950, le président des Etats-Unis et sa femme, Melania Trump, sont venus en aide à quelque 1 500 bénévoles qui, avec l'armée américaine, répondaient aux appels et messages de plusieurs milliers d'enfants américains pour suivre la tournée du père Noël à travers le monde.

Le couple présidentiel a répondu à plusieurs appels, échangeant et plaisantant avec les enfants au bout du fil. Mais Coleman, un enfant de 7 ans et le premier à avoir Donald Trump au téléphone, ne s'attendait sûrement à la réponse qu'il allait obtenir de la part du président. "Et toi, tu crois encore au père Noël ? Parce qu'à 7 ans, c'est rare, non ?" a-t-il déclaré.

Donald Trump, answering phone call from 7-year-old on Christmas Eve: "Are you still a believer in Santa? Because at seven it's marginal, right?" pic.twitter.com/VHexvFSbQ1 — The Daily Beast (@thedailybeast) December 25, 2018

Sa petite phrase a fait rire, mais aussi choqué de nombreux Américains sur les réseaux sociaux. "Le gâcheur en chef", a réagi l'un d'entre eux. "Les enfants, ne lisez pas cet article sur ce que Donald Trump a dit au sujet du père Noël", a plaisanté de son côté le New York Times. "C'est le plus beau moment de l'année", a ironisé un producteur travaillant pour CNN.

Kids, Please Do Not Read This Article on What Trump Said About Santa Claus https://t.co/tUHJudyg3B — The New York Times (@nytimes) December 25, 2018

