Etats-Unis : face à la procureure de New York, Trump a invoqué plus de 400 fois son droit de ne pas répondre, rapporte la presse américaine

L'homme est patient. Plus de 440 fois, Donald Trump a invoqué son droit de garder le silence et de ne pas répondre aux questions lors de son audition sous serment devant la procureure générale de New York (Etats-Unis), mercredi, rapportent des médias américains jeudi 11 août. L'ancien président des Etats-Unis a été interrogé pendant six heures dans le cadre d'une enquête au civil initiée en 2019. Elle porte sur des soupçons de fraudes financières et fiscales au sein du groupe familial Trump Organization.

A 440 reprises, Donald Trump a rappelé pour cela le 5e amendement de la Constitution américaine, qui permet à tout justiciable de ne pas témoigner contre soi-même, rapporte le Washington Post. La source est anonyme, compte tenu de la confidentialité de l'audition sous serment. D'après l'un des avocats de Donald Trump, Ron Fischetti, cité par la télévision NBC, la seule réponse que son client ait faite a été de donner son nom.

Contactés par l'AFP, ni les services de la magistrature, ni les avocats de Donald Trump n'ont pour l'instant donné suite. Letitia James, une procureure élue du parti démocrate, l'avait confirmé dans un très bref communiqué après son face-à-face avec l'homme d'affaires, assurant qu'elle "poursuivrai(t) (son) enquête" car "personne n'est au-dessus des lois" aux Etats-Unis.