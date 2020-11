Etats-Unis : face à la presse, Donald Trump évoque pour la première fois la possibilité d'une défaite

Docteur Donald et monsieur Trump. Alors qu'il multiplie sur Twitter les messages dénonçant une élection truquée, le président américain sortant a eu une attitude bien différente face aux caméras, vendredi 13 novembre. Alors qu'il s'exprimait pour la première fois en public depuis l'annonce des résultats de l'élection présidentielle sur la pandémie de Covid-19, Donald Trump a évoqué depuis les jardins de la Maison Blanche la possibilité d'une défaite face à Joe Biden.

Alors que le nombre de cas de contamination au nouveau coronavirus est reparti nettement à la hausse dans le pays, Donald Trump a voulu écarter l'éventualité d'un confinement.

Le républicain n'a pas évoqué plus avant la présidentielle lors de sa prise de parole, conclue sans répondre aux questions des journalistes, un exercice auquel il s'est pourtant très régulièrement prêté au cours de son mandat.

MOMENTS AGO: President Trump leaves presser ignoring reporters yelling: "When will you admit you lost the election, sir?" pic.twitter.com/l8u7okKukY