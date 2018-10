États-Unis : Donald Trump se retire d'un accord nucléaire avec la Russie

Donald Trump a annoncé samedi 20 octobre son intention de sortir du traité nucléaire signé en 1987 avec l'ex-Union soviétique. Le conseiller de la Maison-Blanche à la sécurité nationale est arrivé dimanche en Russie. Du côté du Kremlin, cette décision du président américain "n'est certainement pas une surprise". "Les Russes se doutaient bien qu'en pleine campagne pour les élections de mi-mandat aux États-Unis, Donald Trump allait tenter une fois encore de démontrer qu'il savait être ferme face à Vladimir Poutine", rapporte le correspondant de France Télévisions, Dominique Derda.

Gorbatchev sort de sa réserve

Les réactions à Moscou sont unanimes "pour dénoncer ce qui apparait comme une tentative américaine de relancer la course aux armements", poursuit le journaliste. Et d'ajouter : "Mikhaïl Gorbatchev est même sorti de sa réserve pour prévenir Donald Trump et lui dire que cela constituait un pas très dangereux". Vladimir Poutine pour l'heure ne s'est pas encore exprimé.

