Etats-Unis : Donald Trump promet de nouvelles sanctions "majeures" contre l'Iran lundi

Donald Trump est loin d'en avoir terminé avec l'Iran. Dans une série de tweets publiés samedi 22 juin, le président américain a promis que les Etats-Unis allaient imposer dès lundi de nouvelles sanctions "majeures" contre le pays. "L’Iran ne peut pas avoir d’armes nucléaires !", a-t-il notamment tweeté.

Iran cannot have Nuclear Weapons! Under the terrible Obama plan, they would have been on their way to Nuclear in a short number of years, and existing verification is not acceptable. We are putting major additional Sanctions on Iran on Monday. I look forward to the day that.....