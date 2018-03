Etats-Unis : Donald Trump prêt à envisager des restrictions sur la vente des armes

Le président des États-Unis a clairement soutenu, mercredi, de fortes mesures pour le contrôle des armes à feu dans le pays, alors que deux grandes enseignes de supermarchés annoncent des restrictions sur les ventes.

Alors que le lycée de Parkland en Floride organisait une rentrée éprouvante, mercredi 28 février, deux semaines après une fusillade meurtrière, Donald Trump s'est dit prêt à envisager des mesures pour limiter l'utilisation des armes à feu.

Des enseignes en première ligne depuis la tuerie

Le très puissant lobby des armes à feu, la National Rifle Association (NRA) se retrouve de plus en plus dos au mur. Le 24 février, plusieurs entreprises américaines ont mis un terme à leurs partenariats avec ce lobby. Après l'une des plus grandes chaînes de magasins de sport américaines Dick’ Sporting Goods, c’est le géant de la distribution Walmart qui a décidé de ne plus vendre d’armes aux moins de 21 ans, malgré la farouche opposition de la NRA, qui avait soutenu Donald Trump pendant la présidentielle de 2016. Les entreprises prennent donc les devants, alors que la question de l’âge légal pour acheter une arme agite la sphère politique.

Vers un relèvement de l'âge pour les achats

L’idée de passer de 18 à 21 ans pour toutes les armes avait d’abord été lancée par le gouverneur républicain de Floride, Rick Scott. Désormais, c’est Donald Trump qui se dit prêt à l’envisager. "J'y accorderai certainement une grande attention", a déclaré le président américain pendant une réunion avec des membres du Congrès, républicains et démocrates. "Et je suis même celui qui soulève la question. Beaucoup de gens ne veulent même pas en entendre parler parce qu’ils ont peur", a indiqué Donald Trump. Puis le président, tout en se déclarant un grand fan du lobby pro-armes, a interpellé un sénateur républicain, réticent à l’idée de relever l’âge légal : "Je vais vous dire pourquoi, vous avez peur de la NRA."