Aux Etats-Unis, la grande enseigne de distribution Walmart relève l'âge de vente des armes à 21 ans

Une autre grand enseigne, Dick's Sporting Goods, a annoncé de son côté qu'elle ne vendrait plus de fusils d'assaut semi-automatiques.

Un début de prise de conscience. Le géant américain de la distribution Walmart a annoncé, mercredi 1er mars, qu'il relevait l'âge de vente des armes de 19 à 21 ans, dans ses magasins, après la fusillade qui a fait 17 morts dans le lycée de Parkland en Floride. Plus tôt dans la journée, c'est Edward Stack, le PDG de Dick's Sporting Goods, une des plus grandes chaînes de magasins de sport des Etats-Unis, qui annonçait que son entreprise ne vendrait plus de fusils d'assaut semi-automatiques.

Le président Donald Trump a de son côté surpris tout le monde en soutenant des mesures de contrôle des armes à feu. "Nous devons faire quelque chose. Nous devons agir", a déclaré Donald Trump lors d'une réunion à la Maison Blanche de membres du Congrès démocrates et républicains.

"Les pensées et les prières ne sauraient suffire"

"Compte tenu des récents événements, nous avons revu notre politique sur les armes à feu. De ce fait, nous augmentons l'âge pour acheter des armes à feu et des munitions à 21 ans", a déclaré Walmart dans un communiqué. Depuis 2015, l'entreprise ne vend plus de fusils d'assaut semi-automatiques. Elle ne vend également pas d'armes de poing, sauf en Alaska. Son but a toujours été de servir "les sportifs et les chasseurs", rappelle-t-elle.

Edward Stack, le PDG de Dick's Sporting Goods, a pour sa part révélé que sa société avait vendu en novembre 2017 une arme à Nikolas Cruz, responsable de la tuerie qui a fait 17 morts il y a deux semaines. "Ce n'était ni l'arme, ni le type d'arme utilisé par le tireur. Mais cela aurait pu être le cas", a reconnu Edward Stack. "Les pensées et les prières ne sauraient suffire", a-t-il insisté tout en exhortant à agir pour qu'une telle tragédie de ne se reproduise pas.